Poi è stato il turno di, che ha preferito tornare a casa per un problema al seno (dovuto ad una precedente operazione), risoltosi senza la minima conseguenza in Italia. Non che gli ...Puntata ricca di colpi di scena quella dell' Isola dei Famosi: l'appuntamento, andato in onda il 14 aprile, si è aperto con una notizia del tutto inaspettata., la modella serba che in realtà era appena entrata in gioco, ha dovuto lasciare il reality show a causa di un piccolo problema di salute. Ma tutti gli occhi, durante la puntata, ...L'avventura all' Isola dei Famosi diè finita ancor prima di iniziare : la bellissima modella dopo pochi giorni di permanenza in Honduras si è dovuta ritirare dal reality show. Adesso ha svelato su Instagram la ...

Jovana Djordjevic, con lo zoom si vede tutto: selfie bollente Rompipallone

L'ultima foto pubblicata su Instagram da Jovana Djordjevic ha mandato in estasi tutti i suoi follower: la 'sposa' fa il pieno di like.