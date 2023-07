Ivan Cattaneo in concerto a Lovere

(Di giovedì 20 luglio 2023). A, nella bellissima cornice di Piazza Tredici Martiri illuminata dal borgo della luce, sabato 22 luglio si terrà undell’artista e cantautore. Una notte d’estate attraverso le stagioni e il tempo scandito dalla musica e dai successi nella memoria collettiva di una nazione. Riflessioni sulle canzoni, sui cantanti e sul come rimanere avvitati alla vita. Inizio alle 21:45, ingresso gratuito. Il lungolago sarà pedonalizzato dalle 21:30 alle 24.

U na grande tela a cielo aperto celebrerà fino al prossimo 10 settembre a Lovere la bellezza e la ricchezza della musica italiana, con proiezioni luminose in pieno centro storico dedicate ai più grand ...LOVERE. Continuano gli appuntamenti del progetto «Lovere, il Borgo della luce… dove la musica si fa pop art», che, nell’anno di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023», rende omaggio ...