Italiani tra i più preoccupati di non arrivare a fine mese | l’80% chiede al governo aiuti contro l’inflazione Il sondaggio dell’Ocse su 27 Paesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quasi novesu dieci sonodi non riuscire a pagare le bollette. Tra chi sta nella fascia di reddito più bassa, più di sei su 10 temono anche di non poter far fronte alle spese per il cibo e l’affitto (o il mutuo). E oltrecrede che ildebba fare di più per aiutare le famiglie ad affrontare l’impennata del costo della vita: una percentuale seconda solo a quelle registrate tra i cittadini portoghesi e quelli cileni. Poco meno quelli che ritengono prioritario un intervento per migliorare le condizioni di lavoro. I risultati di unsovranazionalesui rischi sociali ed economici percepiti dai residenti in 27sviluppati illustrano bene le conseguenze del crollo dei salari reali in Italia. Oltre a misurare la distanza ...