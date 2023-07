Italia Femminile | Girelli verso la prima del Mondiale | «L’anno scorso le aspettative erano altre e le abbiamo deluse»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Cristiana, attaccante delle Juventus Women e dell’, ha parlato a Sky Sport in vista del primo match delCristiana, attaccante delle Juventus Women e dell’, ha parlato a Sky Sport in vista del primo match del. LE PAROLE – «Sicuramentelee le. Però fortunatamente il calcio dà sempre possibilità di rifarsi. E’ passato solo un anno. Dentro ognuna di noi è un po’ presente quella delusione. Bisogna farne tesoro, imparare da quella esperienza negativa e mettere il massimo per goderci il. ...

Tra i principali obiettivi diPolo Challenge, infatti, c'è proprio quello di portare il polo ... come dimostra anche la recente medaglia d'argento della Nazionalenell'Europeo ...La donna è determinata a lanciare una pubblicità che parli dell'universo, sottolineando ... il trailer italiano del film Obbligo o Verità (Horror, Thriller) in onda alle 21.15 su2 , ...Una Nazionale che rappresenta alla perfezione il presente del calcioitaliano: Siamo in ... Ince ne sono tante che stanno emergendo. In Nuova Zelanda abbiamo portato una squadra che ha ...

Mondiali di calcio femminile, la guida | Il cambio generazionale dell’Italia, le favorite, i nomi Il Fatto Quotidiano

La prima giornata del Mondiale è iniziata con la notizia della sparatoria in un edificio del centro di Auckland. La comitiva azzurra, dopo lo spavento e qualche ora di attesa, ha avuto il via libera ...Cristiana Girelli, attaccante delle Juventus Women e dell’Italia Femminile, ha parlato a Sky Sport in vista del primo match del Mondiale Cristiana Girelli, attaccante delle Juventus Women e ...