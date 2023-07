Italia Femminile | Bertolini | «Argentina? Faremo di tutto per portare a casa il risultato»

(Di giovedì 20 luglio 2023) Milena, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista dell’esordio al Mondiale contro l’Milena, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista dell’esordio al Mondiale contro l’. PAROLE – «Mancano ancora un po’ di giorni al match siamo concentrate solo sul lavoro e su quello che dovremo fare lunedì prossimo, l’emozione arriverà più a ridosso della partita. Sappiamo che incontreremo un avversario difficile, con giocatrici di qualità e grande personalità. Hanno carattere e sono molto compatte, siamo consapevoli che sarà difficile madiperil».

Line up tutta aldomenica 23 luglio per Suoni Controvento , festival itinerante di arti performative ... Catanzaro Jazz Fest, Valdarno Jazz Fest, e i migliori club in(Alcazar, Bravo ...Secondo Perrazzelli, in"il tasso di partecipazionesi colloca ancora su un livello particolarmente basso nel confronto europeo, inferiore di quasi 13 punti percentuali rispetto alla ...... si giocherà infatti Nuova Zelanda - Norvegia , la gara inaugurale del Mondiale di calcio... L', al momento, appare un passo indietro. Valentina Giacinti , che dell'è uno dei ...

IN AGGIORNAMENTO. Il Setterosa perde lo scontro diretto per il primato del girone contro le vicecampionesse europeee e ora giocherà gli ottavi di finale contro la terza del girone D sabato 22 luglio ...I Mondiali 2023 di pallanuoto femminile, in corso a Fukuoka, in Giappone, vedono concludersi la prima fase a gironi al Marine Messe Fukuoka Hall B: il Setterosa di Carlo Silipo termina al secondo post ...