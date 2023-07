(Di giovedì 20 luglio 2023) Galway - Un intenso incontro con la gastronomia irlandese può essere vissuto nella contea di Galway programmando un viaggio di cinque giorni tra fattorie artigianali, pescherie e ristoranti come, per ...

Irlanda: un tour tra i sapori dell'Isola di Smeraldo TGCOM

L’ Irlanda concentra in una superficie non particolarmente ampia una ricchezza unica di sapori.L’Irlanda concentra in una superficie non particolarmente ampia una ricchezza unica di sapori. Ogni contea ha una storia gastronomica particolare da vivere in ogni momento dell’anno ...