Iraq | rabbia per il Corano al rogo | assaltata l' ambasciata svedese

(Di giovedì 20 luglio 2023) Un gruppo di manifestanti – infuriati per la vicenda deldi una copia delavvenuta a Stoccolma lo scorso 28 giugno – ha preso d'assalto l'a Baghdad, facendo irruzione nel complesso e accendendo un piccolo fuoco. I manifestanti hanno sventolato nella sede diplomatica bandiere e cartelli raffiguranti l'influente clerico sciita e leader politico iracheno Muqtada al-Sadr. Decine di uomini hanno scavalcato la recinzione del complesso, tentando di sfondare una porta d'ingresso e appiccando un piccolo incendio. Altri hanno poi recitato preghiere all'alba fuori dall'. La polizia e altri funzionari della sicurezza si sono riuniti presso l'ancora in fiamme. I vigili del fuoco hanno cercato di spegnere ildalla scala di un ...

Tensione in Iraq: bruciata l'ambasciata svedese. Oggi nuovo rogo ... ilGiornale.it

Centinaia di manifestanti hanno preso di mira per la seconda volta la sede diplomatica svedese nella capitale irachena. A Stoccolma oggi autorizzato un altro rogo del testo sacro musulmano ...Baghdad (Agenzia Fides) – Il rogo del Corano compiuto da un “giovane estremista” davanti alla moschea di Stoccolma rappresenta un atto “atroce e spregevole”, che non può essere in alcun modo spiegato ...