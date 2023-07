Iraq | proteste per rogo Corano | assaltata ambasciata svedese a Baghdad

Alcuni manifestanti sarebbero riusciti a entrare nella rappresentanza diplomatica: "Staff in sicurezza" Assaltata da una folla di manifestanti l'ambasciata svedese in. I dimostranti hanno appiccato il fuoco dopo la notizia di un'iniziativa che sarebbe prevista a Stoccolma, vicino alla rappresentanza diplomatica irachena con una persona che, secondo l'agenzia ...L'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo evento in ......Gli attacchi turchi hanno anche causato lo spopolamento di circa 500 villaggi nel nord dell', ...hanno condotto diversi attacchi nel 2022 contro il territorio iracheno in risposta alle...

Proteste rogo Corano, a fuoco ambasciata svedese in Iraq Agenzia ANSA

Baghdad, 20 lug. (Adnkronos/Dpa) - Assaltata da una folla di manifestanti l'ambasciata svedese in Iraq. I dimostranti hanno appiccato il fuoco dopo la notizia di un'iniziativa che sarebbe prevista a S ...In Iraq l'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo e ...