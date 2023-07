Iraq | proteste per il rogo del Corano | assaltata e incendiata l’ambasciata svedese a Baghdad video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una vendetta per ildel. Inprima dell’alba una folla di manifestanti ha assaltato e dato fuoco al. Infuriati per ildi una copia delavvenuta a Stoccolma lo scorso 28 giugno, i manifestanti hanno fatto irruzione nella sede diplomatica. La protesta, organizzata dai sostenitori del leader religioso e influencer sciita Moqtada al Sadr, avviene alla vigilia un nuovo evento previsto a Stoccolma nei pressi delirachena.del, aIn centinaia si sono staccati dalla manifestazione e hanno marciato in direzione ...