Iraq | proteste per il rogo del Corano | a fuoco l' ambasciata svedese

Leggi Anche Stoccolma,e un arresto dopo il primo rogo del Corano - La Turchia reagisce: 'Inaccettabile vilipendio'... che davanti all'ambasciata dell'a nella capitale svedese a veva ...L'intervento della polizia irachena L'ha schierato agenti antisommossa intorno alla sede dell'... " È inaccettabile permettereanti - Islam in nome della libertà di espressione ". Ancora ...Assaltata da una folla di manifestanti l'ambasciata svedese in. I dimostranti hanno appiccato il fuoco dopo la notizia di un'iniziativa che sarebbe prevista a Stoccolma, vicino alla rappresentanza diplomatica irachena con una persona che, secondo l'agenzia ...

Centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto l'ambasciata svedese a Baghdad nelle prime ore del mattino e hanno appiccato il fuoco in segno di protesta contro la possibilità che si verifichi un ...Manifestanti infuriati per il rogo di una copia del Corano a Stoccolma Un gruppo di manifestanti – infuriati per la vicenda del rogo di una copia del Corano avvenuta a Stoccolma lo scorso 28 giugno – ...