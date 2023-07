Iraq | protesta per il rogo del Corano | assaltata e incendiata l’ambasciata svedese a Baghdad video

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una vendetta per ildel. Inprima dell’alba una folla di manifestanti ha assaltato e dato fuoco al. Infuriati per ildi una copia delavvenuta a Stoccolma lo scorso 28 giugno, i manifestanti hanno fatto irruzione nella sede diplomatica. La, organizzata dai sostenitori del leader religioso e influencer sciita Moqtada al Sadr, avviene alla vigilia un nuovo evento previsto a Stoccolma nei pressi delirachena.del, aIn centinaia si sono staccati dalla manifestazione e hanno marciato in ...

Laorganizzata da Sadr Il leader religioso Moqtada Sadr, una delle figure più carismatiche e influenti dell', comanda centinaia di migliaia di seguaci che a volte ha invitato a scendere ...L'intervento della polizia irachena L'ha schierato agenti antisommossa intorno alla sede dell'... " Condanno la vilein Svezia contro il nostro libro sacro nel primo giorno del benedetto ...L'iniziativa fu condannata da Papa Francesco e Paesi a maggioranza musulmana come, Kuwait, Emirati Arabi Uniti o Marocco convocarono in segno digli ambasciatori svedesi. Per ora, il ...

(Tiscali Notizie) Israele protesta Rogo del Corano, assaltata l'amasciata svedese in Iraq Un corrispondente dell'Afp ha visto del fumo alzarsi dall'edificio dell'ambasciata, nell'area in cui la ...Per protestare contro una manifestazione prevista in Svezia in cui si pianifica di bruciare una copia del Corano ...