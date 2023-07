Iraq | manifestanti danno fuoco all’ambasciata svedese a Baghdad per il nuovo rogo del Corano a Stoccolma – Il video

(Di giovedì 20 luglio 2023)nella notte l’ambasciata, in un attacco che nasce dalla stessa rabbia di quello di fine giugno. Gli iracheni protestano contro la decisione del Paese scandinavo di autorizzare una nuova manifestazione in cui verrà – secondo i media locali, questa è l’intenzione degli organizzatori – appiccato ila una copia del, così come ha fatto a lo scorso mese il manifestante di origini irachene Salwan Momika, dando alle fiamme il testo sacro all’Islam durante una protesta autorizzata dalla Svezia, tenutasi di fronte la principale moschea di. Successivamente, le autorità svedesi hanno preso le distanze dal gesto, anche se già quella volta, le intenzioni di chi manifestava erano chiare diverse ore prima dell’evento. Secondo quanto riporta un fotografo ...

Assaltata da una folla dil'ambasciata svedese in. I dimostranti hanno appiccato il fuobco dopo la notizia di un'iniziativa che sarebbe programmata a Stoccolma, nei pressi della rappresentanza diplomatica ...Assaltata da una folla dil'ambasciata svedese in. I dimostranti hanno appiccato il fuoco dopo la notizia di un'iniziativa che sarebbe prevista a Stoccolma, vicino alla rappresentanza diplomatica irachena con ...Leggi Anche Dal 'giorno della collera' inal richiamo dell'ambasciatore in Marocco: il mondo islamico contro il rogo del Corano in Svezia La polizia irachena , per disperdere i, ha ...

ASIA TODAY Iraq, manifestanti bruciano l'ambasciata svedese AsiaNews

In Iraq l'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo e ...In Iraq, a Baghdad, una folla di manifestanti ha preso d'assalto l'ambasciata svedese, prima di incendiarla, nelle prime ore di oggi ...