Io sono stato pessimo | Vittorio Sgarbi figlio e padre | una dolorosa ammissione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Una cuore aperto, come sempre, quello che parla di alcuni dei suoi aspetti più intimi, della famiglia, dei suoi errori. Lo spunto è il film Lei mi parla ancora, pellicola diretta da Pupi Avati in cui i genitori del critico d'arte, Giuseppee Rina Cavallini,protagonisti assoluti, così come appare il critico d'arte in prima persona. Intervidal Giornale, quando gli chiedono come ha reagito vedendo i suoi genitori in un film,risponde: "Tutto risale a qualche anno fa, quando lessi il primo libro di mio. Avevo un ottimo rapporto con lui, ma lo consideravo destinato alla dissoluzione, della memoria e del passato". E ancora: "È un classico: prima ero in conflitto, poi l'ho scoperto a 93 anni... Il titolo del suo primo libro, ...