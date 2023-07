Invidia sociale | odio della ricchezza e del successo | la sinistra si scatena su Berlusconi

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il testamento di Silvioha da giorni dato voce a critiche, pettegolezzi e una buona dose diculminata nella fantasiosa richiesta di tassazioni punitive sull'eredità che ha previsto anche un lascito di 100 milioni a testa per Marta Fascina e Paoloe di 30 milioni per Marcello Dell'Utri. D'altronde, ile lada sempre attiranoe astio nei confronti di chi le ha raggiunte. In un libro di Helmut Schoeck - ricorda Il Riformista - che non a caso si intitola “L'e la società”, si parla proprio delle tassazioni punitive sui patrimoni dei soggetti benestanti. Il libro, risalente agli anni Settanta e scritto da un sociologo illuminato, ebbe però la colpa di rappresentare lo schieramento politico “sbagliato” e per ...

Nel nome di un frainteso senso di eguaglianza si sfoga una profonda, la quale spesso alimenta condotte pubbliche, agende politiche, dibattito mediatico e intellettuale. Sembra quasi ...Forse è lo spirito del tempo, d'altronde dopo decenni di anticomunismo militante anche la cinematografia americana e quella sudcoreana si sono piegate all' imperantecon prodotti celebrati come capolavori ma in realtà profondamente scontati e tristi. Il celebratissimo "Parasite" , dopotutto, non è altro che un racconto che intende insegnarci che ...Può essere una forma di, una via traversa per un riscatto basato unicamente sulla caduta altrui, ma anche una semplice adesione passiva quando il personaggio è al suo apice. Non ...

