Intervista a Giacomo Pozzi – Un baobab toccò il cielo dell’Africa

Leggi su appuntidizelda

(Di giovedì 20 luglio 2023) Siamo lieti di presentarvi un’con l’autore, il creatore di “Unil”. Questo libro affascinante e coinvolgente ci porta in un viaggio avventuroso attraverso le terre affascinanti e misteriose. Unil– UnilPrima di tutto, voglio ringraziarti per questa meravigliosa opportunità e per aver trovato il tempo di rispondermi. Per coloro che non ti conoscono, chi è ...