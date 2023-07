Inter tradita | colpo di scena in diretta | Handanovic verso una Big italiana

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 20 luglio 2023) Samirdopo anni di onorata militanza all’, dov’è stato anche capitano e vinto tanti trofei, si trova attualmente senza squadra ed è uno svincolato di lusso. Quale futuro per lui? Samir, svincolato di lusso di questo mercato, dopo l’addio all’, può diventare un portiere appetibile per molti club. Compresi quelli di serie A. L’ormai ex capitano nerazzurro dopo undici anni è alla ricerca di una nuova avventura che possa condurlola fine della sua carriera agonistica. Undici anni che hanno portato grandi trofei al portiere sloveno. 380 le presenze accumulate con i meneghini, uno scudetto vinto (nel 2021 con Conte), 2 Supercoppe Italiane (2021, 2022) e 2 Coppe Italia (2022, 2023). Ma a parte questi titoli, anche vari riconoscimenti, come il portiere più decisivo della ...