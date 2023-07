Inter Miami | ufficiale l’arrivo di Jordi Alba | ritrova Messi e Busquets

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’ha annunciatodi. Il club della Florida lo ha reso noto e si tratta di un parametro zero, visto che l’esterno ex Barcellona arriva da svincolato dopo aver risolto il contratto coi catalani. Di fatto, si sta cercando di ricostruire negli States la squadra blaugrana degli anni d’oro, visto che negli ultimi giorni sono arrivati giàda queste parti. SportFace.

I giocatori che hanno fatto la storia recente del Barcellona stanno formando una piccola colonia in Florida e un altro grande ex spera di raggiungerli presto: l', infatti, ha nel mirino ...(Photo by Paul ELLIS / AFP) El Mundo Deportivo ha pubblicato una breve intervista a David Beckham, intervista in cui racconta dell'arrivo di Messi all'. L'intervista è stata organizzata ...L'ex Barcellona ha parlato anche del suo futuro e del rapporto con Lionel Messi , fresco di firma con l'. PSG, NEYMAR: 'RESTO AL DI LA DI CIO' CHE PROVANO I TIFOSI. SU MESSI...' Queste le ...

Jordi Alba è un nuovo calciatore dell'Inter Miami. Lo spagnolo firma per due anni e raggiunge Messi e Busquets.