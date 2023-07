Inter | la nuova maglia di Thuram è un indizio su Lukaku? Il francese prende la 9 | verso l' addio al belga

L'ha infatti ufficializzato il numero di maglia di Marcos Thuram , l'attaccante arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach: 'Numero 9 per la Pantera', scrive l'in un post su ...La continuità nella competitività dell'è da ricercare nei colpi, spesso piazzati a parametro ... altrettanto lo è la forza economica di Premier e della 'arrivata' Arabia che mettono sul ...... che avrebbe anche la preferenza del giocatore secondo alcune fonti vicine all'attaccante italiano, ma in seconda battuta ci sarebbe anche l', che starebbe cercando unapunta dopo l'...

Inter e Nike presentano la nuova jersey home. Paramount+ si ... Inter - News Ufficiali

Calciomercato Inter: l'amministratore delegato Beppe Marotta preoccupato dall'interesse di una big spagnola per l'obiettivo Elye Wahi ...Il portiere si unisce ai Red Devils, il saluto ai nerazzurri: "Eterna gratitudine, magari un giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo" ...