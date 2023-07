Inter | calciomercato | gli ultimi movimenti | acquisti | cessioni | indiscrezioni

(Di giovedì 20 luglio 2023) ” Per me è un onore essere qui, in una delle più grandi squadre d’Europa: sono felice”. Partiamo immediatamente da queste parole che, mai e poi mai, un qualsiasi tifosoista avrebbe mai potuto immaginare. A pronunciarle ci ha pensato Juan Cuadrado. Terminato il contratto con la Juventus, il colombiano, anche un po’ a sorpresa, è approdato all’. Ieri è stato ufficializzato il suo acquisto e si è subito espresso: non vede l’ora di cominciare con i colori nerazzurri. Ma ildell’è stato sin qui e sarà, ricco di colpi di scena. L’ultimo, anch’esso inaspettato, la totale rottura e il tradimento di Lukaku. Il belga non tornerà a Milano (almeno sponda nerazzura) e sembra sempre più vicino alla Juventus. L’attaccante vuole la Vecchia Signora e Allegri non ha mai nascosto di provare una forte ...

1 L'ha ufficializzato ieri la cessione a titolo definitivo di Darian Males. Per l'esterno svizzero lo Young Boys ha versato nelle casse nerazzurre 2 milioni di euro a cui si potrà aggingere anche il ...Commenta per primo Yann Sommer all'L'idea è chiara in casa nerazzurra ed è quella di regalare il portiere svizzero a Simone Inzaghi entro la partenza per la tournée in Giappone , ma servirà trattare in fretta con il Bayern ...Ruota tutto intorno ad Alvaro Morata . Il centravanti spagnolo dell' Atletico Madrid vuole tornare in Italia e l', al momento, sembra la favorita. Per questo la Roma ha riallacciato i contatti col West Ham per Gianluca Scamacca : l'attaccante di Fidene sogna di giocare nella propria squadra del cuore. La ...

Nuovo episodio della telenovela Lukaku, che avrebbe richiamato l'Inter, ma sarebbe stato rifiutato da Zhang: a Big Rom resta un'unica soluzione ...Miralem Pjanic ha parlato in un'intervista a "La Gazzetta dello Sport": Lukaku, Vlahovic e Cuadrado tra i temi affrontati ...