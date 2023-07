Musk ha riferito ancora di un un'opportunità unicaterzo trimestre del 2023 che consentirà ai ...dai dati relativi alla produzione e alla consegna dei suoi veicoli, emerge che Tesla ha ...mezzo, però, c'è anche l'attuale compagna dell'attaccante esploso in Italia con la maglia del ... Wanda Nara,, attende novità dagli ultimi esami effettuati in una struttura specializzata, ...... di fatto già entrato in vigorel'istituzione di un registro attraverso il quale "il personale incaricato provvederà a certificare il requisito anagrafico - si leggeregolamento - e ...

Intanto nel mondo Internazionale

Noah è il film con cui il regista Darren Aronofsky ha cercato di portare sul grande schermo la sua rilettura della storia di Noé, con risultati non proprio entusiasmanti ...La diaspora del duo Benji e Fede è sempre più lontana, e intanto Federico Rossi si è costruito una carriera solista.