(Di giovedì 20 luglio 2023) Roma, 20 lug. (Adnkronos) -undida 70 milioni di dollari e lancia l'assistente virtuale per supportare i tutor linguistici presenti sulla piattaforma. La piattaforma globale di apprendimento delle lingue hato il "e importante traguardo" nella storia finanziaria dell'azienda, raccogliendo i 70 milioni di dollari in capitale azionario e capitale di debito. Questodi serie C porta quindi il totale dei capitali raccolti daa 120 milioni di dollari. Ilè stato guidato dalla società di equity Horizon Capital, con la partecipazione di Reach Capital, Hoxton Ventures, ma anche di precedenti investitori di, tra i quali Owl ...

In totale gli studenti di 124 diversi Paesi stanno attualmente studiando l'italiano su. In Italia la piattaforma è utilizzata principalmente per imparare le lingue allo scopo di migliorare la ...In totale gli studenti di 124 diversi Paesi stanno attualmente studiando l'italiano su. In Italia la piattaforma è utilizzata principalmente per imparare le lingue allo scopo di migliorare la ...

Innovazione, Preply annuncia nuovo round investimento da 70 mln Adnkronos

Il Ceo Bigai: 'E' un grande traguardo aver ottenuto questo nuovo apporto di capitale, ci permetterà di ampliare nostro ruolo di leader attraverso ...