Incidenti stradali | 21enne cade dalla moto | ciclista investito da un cinghiale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Alle ore 22.10 di mercoledì 19 luglio, in località Poggio Bagnoli nel comune di Laterina/Pergine Valdarno (Via Nazionale) unha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti ambulanza infermiezzata del Valdarno e ambulanza della Misericordia della Valdambra. Per i rilievi presenti i carabinieri. Ilferito, unresidente a Levane , è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale della Gruccia. Alle ore 23.09 di mercoledì 19 luglo, lungo la SR 73 tra le località di Palazzo del Pero e Le Ville un, di 59 anni residente a Montevarchi, è statoda un. Sul posto sono intervenute l’automedica di Arezzo e l’ambulanza della Misercordia di Arezzo. L’uomo è stato ...