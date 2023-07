Incendio via Mastellone a Napoli | diossine sopra valore di riferimento

(Di giovedì 20 luglio 2023)nell’ex campo rom di via: Concentrazione die furani superiori ai limiti fissati dalla comunità scientificavia. Oggi sono disponibili i risultati relativi al primo campionamento eseguito nell’arco di 24 ore nei giorni 18-19 luglio con un campionatore ad alto volume, collocato nei pressi del luogo dell’verificatosi nell’area di vianella periferia Est dilo scorso 18 luglio, allo scopo di misurare la concentrazione die furani dispersi in atmosfera. È risultata una concentrazione di PCDD/PCDF (e furani), pari a 1,65 pg/nm3 I-TEQ – picogrammi per normal metro cubo in ...

... le stazioni che si trovano a nord - nord est dal luogo dell'(Napoli -Argine, Volla -Filichito, Pomigliano, Acerra - Scuola Caporale) hanno fatto registrare per alcune ore degli ......sul dorso e tantissima paura trapelano dagli occhi dell'animale che non è riuscito a correre... in particolare in agro di Settimo San Pietro, undi vegetazione si è propagato ad ...... in adiacenza all'impianto di stoccaggio di GPL della società Gingas srl, ubicato nella stessa... È altresì importante ricordare che per "incidente rilevante" si intende un'emissione, uno ...

Incendio in casa nella centrale via Alessandro della Spina: palazzina evacuata e strada bloccata PisaToday

SOLERO - Intorno alle 19 di questo giovedì un incendio è divampato sotto la tettoia che divide i due edifici del mulino di Solero, in via Cavoli. Sul ...Concentrazione di diossine superiore di circa 10 volte i valori medi di riferimento: è il risultato del primo campionamento dell'aria eseguito dall'Arpac, l'agenzia regionale ...