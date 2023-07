Incendio ad Aymavilles | Panza vicinanza alla popolazione

Così in una nota l'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del Dipartimento politiche per la montagna della Lega, interviene sull'che ad, in Valle d'Aosta, da ieri ha ...L'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse naturali comunica che, in considerazione del la difficile situazione attuale, a seguito dell'ancora attivo nel comune di, la conferenza stampa di presentazione dell'evento Non solo Show cooking 2023 , prevista oggi alle ore 11 al Centro agricolo dimostrativo di Saint - ...'Non è totalmente estinto ma, al momento, relativamente sotto controllo ' il grandeche da ieri pomeriggio si è propagato dal bosco verso alcuni abitati di. Lo fa sapere il Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto abitazioni e fabbricati ...

Riprese le operazioni di spegnimento dell’incendio fra Aymavilles e Villeneuve AostaSera

AOSTA, 20 LUG - "Desidero esprimere la mia vicinanza alla popolazione coinvolta; un profondo ringraziamento va a tutti coloro, vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine, che in questo momento st ...