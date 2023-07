Inaugurato Museo Caruso al Palazzo Reale a Napoli

(Di giovedì 20 luglio 2023)aldiildedicato a Enrico. Quest’anno si festeggiano i 150 anni dalla nascita dell’artista È statooggi aldiil, il primonazionale dedicato a Enrico, uno dei più grandi tenori di tutti tempi. Ilha sede a, a. Un unico grande spazio, la monumentale sala Dorica accoglierà non una semplice, seppure preziosa, esposizione di cimeli ma una vera e propria stanza delle meraviglie, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni ...

...una rassegna che per completezza e valori dei cimeli esposti si può considerare la prima in Italia dedicata alla grande dinastia L'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta haieri al...Sabato alle 17 saràilArcheologico ed il Chiostro del Complesso monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni. Il Mam, acronimo diArcheologico di Monteriggioni, nasce dalla cooperazione tra Comune,...Ildiocesano di Cosenza,il 25 giugno 2013, ospita opere recuperate in alcune chiese della diocesi, tra cui il bellissimo polittico dell'Annunciazione (1545) da molti attribuito alla ...

Inaugurato il Museo Caruso di Napoli: Lastra protagonista con alcuni pezzi provenienti da Villa Caruso FirenzeToday

“L’allestimento di un museo dedicato a Enrico Caruso all’interno del Palazzo Reale di Napoli rientra tra gli interventi programmati nell’ambito del Piano ...Il Castello angioino di Civitacampomarano diventa un Museo di arte contemporanea e inaugura il progetto con una prima mostra artistica. L'iniziativa è della Direzione regionale Musei Molise con l'Unim ...