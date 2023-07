“Inaccettabile il bagno in mare vestiti” | la sindaca di Monfalcone contro le bagnanti musulmane

(Di giovedì 20 luglio 2023) Anna Maria Cisint,di Marina Julia, a(Gorizia), si è pronunciata in merito alla pratica delle donne di origine musulmana che, abitualmente, indossano iper fare ilal. La prima cittadina, come riportato da TgCom 24, ha redatto una lettera aperta indirizzata alla comunità musulmana locale, definendo “il comportamento degli stranieri musulmani che entrano in acqua con i loro”. Secondo il parere di Cisint, esponente della Lega, si tratterebbe di una “pratica che sta determinando sconcerto e crea insopportabili conseguenze alla salvaguardia del decoro”, soffermandosi sulla necessità di “rispettare le regole e i costumi” del nostro Paese: “La pratica di accedere sull’arenile e in acqua con abbigliamenti diversi ...

A CHIRURGIA si opera solo due volte a settimana, e questo èper un ospedale di primo ...... che in una lettera aperta alla comunità musulmana locale ha definito 'il ... bionde e con gli occhi azzurri, arrivasse con una muta da sub e facesse ilsulla spiaggia di Monfalcone, ...Fare ilvestiti, o indossare un burqini , per la sindaca è "una pratica che sta determinando sconcerto nei tanti bagnanti e in coloro che affollano le spiagge" del luogo ingenerando "...

Al mare sì, ma solo in costume da bagno: in acqua non si entra vestiti. Per la sindaca di Monfalcone (Gorizia) Anna Maria Cisint, è «una questione di decoro». Il ...La sindaca di Monfalcone non vuole i musulmani vestiti in spiaggia. Secondo la leghista, fare il bagno con indosso i vestiti sarebbe un «comportamento inaccettabile» e promette provvedimenti «a tutela ...