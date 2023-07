In Veneto grandinata record con chicchi grossi come mele

Almeno 110 persone ferite, vetri rotti, tetti divelti, strutture danneggiate, coltivazioni rovinate. Ilfa la conta dei danni provocati dalla straordinariadei giorni scorsi con chicchi grandi come palline da tennis e raffiche di vento di oltre 100 km all'ora. Vigili del fuoco, ...Le immagini, girate in, mostrano la violenza del maltempo che ha colpito la regione. La fitta e assordante, con chicchi di dimensione eccezionali, ha causato ingenti ...Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato gran parte del. Centinaia le richieste di soccorso arrivate alle ...

Maltempo in Veneto, 110 persone ferite dalla grandine. Danni a case e auto Sky Tg24

Venezia, 20 lug. (askanews) - Almeno 110 persone ferite, vetri rotti, tetti divelti, strutture danneggiate, coltivazioni rovinate. Il Veneto fa la conta dei danni provocati dalla straordinaria ...Il pericolo viene dal cielo e in particolare da temporali di estrema violenza anticipati da raffiche di vento "downburst" e chicchi di grandine grandi come palle da tennis ...