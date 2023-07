In auto armati con finto tenente dei Carabinieri | 5 arresti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Incondei: La polizia ha sparato alle gomme dell’per fermarli durante un inseguimento. Speronata vettura della Polizia Incon undei. Questa mattina ad Orta di Atella in provincia di Caserta, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha arrestato cinque persone. Si tratta di C.N. classe 1977, G.P. classe 1992, L.S. classe 1961, C.F. classe 1967 e D.A.R. classe 1987. I cinque sono indiziati dei reati di detenzione e porto illegale di più armi – di cui una con matricola abrasa – ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ...

Muniti di un piede di porco, quattro uomini hanno rubato un'in pieno centro a Giovinazzo in provincia di Bari. La banda ha agito con destrezza e incurante delle persone che guardavano attonite la scena si sono portati via il Suv . Naturalmente nessuno ha ......del violento attacco compiuto il 2 luglio da attoriillegali contro il diacono Fredy Muñoz e il laico Eider Bototo (forse l'attacco era diretto contro il parroco, che non si trovava nell'...... racconta ai militari di quell'sospetta che l'aveva spaventata. All'antivigilia di Natale del ... Dietro i due raidalle pescherie di Boscoreale si nascondono Angelo Palumbo, Luigi Di Napoli, ...

Furto d'auto in diretta: armati di un piede di porco si portano via un Suv in meno di un minuto Tiscali Notizie

Armi giocattolo, ma in realtà vere. I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale ...Durante le perquisizioni nell'abitazione di uno degli arrestati ad Ardea, alle porte di Roma, i carabinieri hanno scoperto un locale destinato a laboratorio, dotato di attrezzatura tecnica per ...