Imprese a Bergamo | una su 10 è straniera | +1 | 5% in dieci anni

(Di giovedì 20 luglio 2023). Un quadro articolato in cui un ruolo non certo marginale è ricoperto dadi proprietà di (o controllate da) persone nate all’estero: è il quadro del tessuto imprenditoriale bergamasco, da tempo composto anche da un buon numero di titolari o soci che non sono nati Italia e spesso nemmeno nell’Unione Europea. Secondo quanto emerge da uno studio pubblicato dalla Camera di Commercio di, infatti, alla fine del 2022 lestraniere attive in provincia disono ben 8772, pari al 10,6% di quelle totali (una percentuale comunque inferiore a quella che si registra in Lombardia, pari al 13,4%, e a livello nazionale, pari al 11,2%). MAROCCO E CINA IN DOPPIA CIFRA La misurazione del dato, va detto, corre il rischio di contenere alcune imprecisioni. Vengono definite ...