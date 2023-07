Import alle stelle | bilancia commerciale italiana in deficit

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nel 2022, l’Italia registra sia un forte aumento del valore in euro delle merci esportate (+20,0%) sia un aumento, decisamente più ampio, delle merciate (+36,4%). La crescita quasi doppia delleazioni rispettoesportazioni, nel 2022, determina undelladi 30,7 miliardi di euro (nel 2021, il saldoera positivo e pari a +40,3 miliardi). A contribuire al disavanzoè soprattutto la componente energetica, per effetto del forte rincaro dei valori medi unitari dei prodotti energetici (e in particolare del gas naturale allo stato gassoso), accentuato dal conflitto in Ucraina; al netto di tale componente, il saldosi attesta a +80,6 miliardi nel 2022 da +88,7 ...