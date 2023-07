Immobile | offerta top dall’Arabia | l’attaccante della Lazio tentenna

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ciroè alle prese con le voci di mercatoSaudita, gli è arrivata una supere lui ora ci sta pensando Ciroè alle prese con le voci di mercatoSaudita, gli è arrivata una supere lui ora ci sta pensando. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,potrebbe dare una risposta lunedì a un ingaggio da 70 milioni in due anni.

Ciroè alle prese con le voci di mercato dall'Arabia Saudita, gli è arrivata una supere lui ora ci sta pensando Ciroè alle prese con le voci di mercato dall'Arabia Saudita, gli è arrivata una supere lui ora ci sta pensando. Secondo quanto riportato da La ...Offerte ufficiali non ce ne sono state, né al giocatore né al club, ma filtra la sensazione che una proposta possa arrivare dall'Arabia Saudita. 30 - 35 milioni e la volontà del giocatore potrebbero ......grande nome cerchiato in rosso sui taccuino del calcio arabo sarebbe quello di Ciro, ... alcune indiscrezioni di mercato riportavano un'irrinunciabile anche per il numero 17: venti ...

Lotito esclusivo su Immobile: “Nessuna offerta araba, non lo vendo” Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Lotito ha detto chiaramente che non venderà Immobile, eppure Ciro deve dare una risposta agli arabi entro 48 ore. Gli agenti del calciatori non hanno né confermato né smen ...Conosciuta per la sua ricca storia e il suo patrimonio architettonico, Vicenza è una città che ha molto da offrire. Dal suo centro storico agli edifici antichi, ogni angolo di questa città racconta qu ...