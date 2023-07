Meglio re alla Lazio o principe d'Arabia Chissà se il popolo biancoceleste, salito sulle Dolomiti, lo aiuterà a scegliere. Anche ieri sera, concluso l'allenamento, un pieno di affetto, totalmente ...... ossia una garanzia statale che copre fino all'80% del valore dell'. Viene concessa a chi non hacompiuto 36 anni, ha un Isee inferiore ai 40mila euro e si accinge a comprare la prima ...E corre oggi il rischio concreto di vedersi pignorare l'adibito a casa famiglia che ospita ...come viviamo e a cercare con noi una soluzione per non toglierci quel poco ossigeno checi ...

Immobile ancora re della Lazio Corriere dello Sport

Dal disagio evidente di quattro o cinque giorni fa alla carica trasmessa dai tifosi: sono ore di attesa sulle Dolomiti ...Dopo vent’anni dalla confisca, a Pianoro, ancora si discute di come utilizzare i beni che erano di Gerardo Cuomo. L’amministrazione vorrebbe renderli agibili e fruibili alla collettività, ma le pratic ...