Il volto della TV che vende granite in spiaggia | la verità sul suo futuro al GF Vip

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 20 luglio 2023) Oggi Notizie **Davide Di Porto vuole tornare in TV: il suo appello al Grande Fratello Vip** Davide Di Porto, ilnototv italiana, torna a far parlare di sé. Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha deciso di fare un appello diretto ad Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Di Porto ha espresso il desiderio di partecipare al reality show e riavere così un posto nel mondotelevisione. L'ex naufrago non ha nascosto la sua delusione per non essere stato invitato a partecipare all'Isola dei Famosi, nonostante la sua notorietà. "La gente mi ferma per strada e mi chiede perché non ci sono anche io in mezzo a quei naufraghi sconosciuti", ha dichiarato Di Porto. "Chiamano personaggi come I Cugini di Campagna e playboy ...