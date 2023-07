Il TikTok di questa mamma stufa dei complimenti ai papà ‘che fanno i papà’ è da vedere

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 20 luglio 2023) Emily Belson, una creator attiva su, ha condiviso un video in cui ha parlato delle disparità di trattamento riservate alle madri che vengono viste da altre persone in compagnia dei propri figli. In particolare, l’influencer ha descritto un episodio recente in cui il marito (di cui non viene specificato il nome) ha ricevuto diversisemplicemente per essersi recato a fare la spesa insieme ai bambini. @emily.belson Gold star apparently ? #toddlermom #parenthumor #bareminimum #sahmlife #momtok #sahm ? original sound - Emily Belson “Mio marito è appena tornato dal supermercato – ha esordito Emily Belson nei primi minuti del video pubblicato lo scorso 17 luglio – Ha portato con sé i nostri bambini che hanno rispettivamente uno e due anni”, soffermandosi sulle parole pronunciate da alcune persone che hanno incontrato il ...