Il tavolo sull’emergenza caldo si chiude con un rinvio Uil | “Non c’è tempo Situazione drammaticamente urgente”

(Di giovedì 20 luglio 2023) È terminato il confronto tra la ministra del Lavoro, Marina Calderone, e le parti sociali. A quanto si apprende, sarebbe stato convocato un nuovo round per lunedì 24 luglio, che dovrebbe avere al centro la questione della gestione degli ammortizzatori sociali. Accanto anche la necessità – spiegano le fonti – di sensibilizzare e informare, valorizzando gli strumenti informativi già esistenti, in particolare con l’Inail. “La ministra Calderone ha proposto di proseguire il confronto per addivenire a un protocollo ma a nostro avviso, in questo caso, non c’è. La. La Uil ha chiesto un decreto immediato che fermi le attività lì dove si superino i 32/33 gradi”. Lo dichiara la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, al ...