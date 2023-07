Il Tar incenerisce gli ambientalisti | salvo l’ecomostro di Gualtieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il Tar del Lazio non ferma il termovalorizzatore di Roma. La quinta sezione ha respinto i ricorsi presentati dai comitati di cittadini del quartiere Santa Palomba contro la realizzazione di un impianto da 600mila tonnellate. Le associazioni avevano impugnato, chiedendone l’annullamento, le ordinanze del sindaco di Roma e commissario per il Giubileo, Roberto. I ricorsi contro il piano rifiuti di Roma Capitale erano stati presentati anche dai Comuni di Albano, Ardea e Ariccia: sono stati rigettati perché “destituiti di fondamento”. La decisione del Tar del Lazio fa contento, che parla di “decisione importante” e assicura che l’operazione “andrà avanti: Roma avrà finalmente il termovalorizzatore”. Il Tar boccia i ricorsi contro il termovalorizzatore: le ricadute sul territorio Il Tar ribadisce che sul sito in esame, quello di Santa ...