Il taglio dei deputati non serve | altro flop grillino

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il risparmio per ildei parlamentari c'è, ma non si vede. O meglio, se lo è già "mangiato" l'aumento di altri costi: dalle maggiori spese per i portaborse all'impennata dei vitalizi da erogare. Alla faccia del grande beneficio per le tasche dei contribuenti sbandierato negli ultimi anni dal Movimento 5 Stelle. È possibile fare conti precisi grazie al progetto di bilancio della Camera deiper l'anno finanziario 2023, presentato nei giorni scorsi in Aula dal questore Paolo Trancassini di Fratelli d'Italia. I numeri contenuti all'interno del documento sono significativi, dal momento che quello in corso è il primo anno solare con 230in meno. Ilda 630 a 400 onorevoli, infatti, è scattato a settembre scorso, con l'inizio della nuova legislatura. Il risparmio, in effetti, c'è. Il problema è ...