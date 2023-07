Il ritratto di Zaki fatto dalla sua prof a Bologna

Leggi su agi

(Di giovedì 20 luglio 2023) AGi - "Patrick è una persona molto generosa e altruista. Come dicono i suoi amici, è anche protettivo e si prende cura delle persone". Rita Monticelli - laessoressa della facoltà universitaria diche l'ha sostenuto e incoraggiato in questi tre anni di calvario - traccia per l'AGI ildi uno degli studenti ormai più noti del mondo, ma che lei conosce da quando era un ragazzo come tanti altri che frequentavano il suo corso. Patrick, però, anche allora spiccava perché - racconta Monticelli - "è sempre stato uno studente molto serio e vivace intellettualmente. Un ragazzo molto allegro ma riflessivo, socievole e simpatico. Viveva appieno la vita da universitario e, quando gli chiedevo cosa facesse anel tempo libero, mi raccontava che andava allo stadio, vedeva amici, frequentava le osterie". ...