Il Rinascimento dell’Alta Langa

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il 10 maggio del 1999, nella sede della comunità montana di Bossolasco, viene ufficialmente stappata la prima bottiglia di metodo classico a nome Alta. Una denominazione battezzata tre anni prima, ufficializzata tre anni dopo, che ha avuto l’ardore di dare un senso compiuto a ciò che in Piemonte fanno da duecento anni (vedi Carlo Gancia) ma che, soprattutto, con il suo crescere, ha trascinato un territorio dimenticato ai più e diventato solo un posto vicino ad Alba e Barolo, ma senza esserlo abbastanza. Oggi però le cose sono cambiate, e di quel piccolo borgo, che ha più metri sul livello del mare che residenti, i turisti dell’enogastronomia di alta gamma se ne sono accorti. A testimoniarlo è la recente inaugurazione della prima hospitalityextra-lusso della zona. Si chiama Le Due Matote Relais ed è figlia del recupero di un vecchio casale del ...

