Il rallentamento dell’economia cinese accende la disillusione nei giovani

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si dice liulang. Letteralmente, «alla deriva». È l’espressione con cui icinesi si riferiscono al nuovo stadio diraggiunto. Molti di loro, spesso laureati, sono tentati di abbandonare la speranza di trovare un’occupazione stabile e di buon livello. Altri di lasciare gli studi. Dopo decenni di clamorosa crescita, la Cina sta rallentando. Non si tratta solo di decimali, ma di un sentimento più profondo: per la prima volta dopo tanto tempo le generazioni piùsono pessimiste sul proprio futuro. Per la prima volta dopo tanto tempo, i figli pensano che potrebbero passarsela peggio dei loro padri. Un inedito, visto che dalla stagione di riforma e apertura inaugurata da Deng Xiaoping all’alba degli anni Ottanta in poi, i figli sono sempre stati meglio dei padri. E i padri sono sempre stati meglio dei nonni. Un ...

...9% per il manifatturiero), proseguita anche nei primi 3 mesi del 2023, seppure in... l'aumento tendenziale è stato del +3,9% (pari a +350 milioni di euro) sullo stesso periodo'anno ...Le Borse europee partono in rialzo sulla scia della chiusura positiva di Wall Street e spinte dal'inflazione britannica che è scesa più rapidamente del previsto nel mese di giugno. Nel pomeriggio i listini si raffreddano e si muovono poco lontani dalla parità In Asia ancora ...Qualche anno dopo la produzione è rientrata nell'ambito' ...anno dopo la produzione è rientrata nell'ambito... Il 2023 è iniziato in sostanziale equilibrio: c'è un...