L'ora della verità di avvicina. Quale futuro per Kylian Mbappé L'attaccante resta conteso tra, suo attuale club che ne chiede il rinnovo, e il Real Madrid che spera di acquistarlo a parametro zero il prossimo anno. L'atteso incontro tra il numero uno del club Al - Khelaifi e il ...Ilsta preparando un'offerta da 70 milioni per il portoghese. Nel frattempo Giuntoli discute ... Prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscattoa 20 più bonus. Scrive Pedullà ...La Lazio non molla la pista 10.44 - Nella giornata di domani è previsto un nuovo contatto tra Milan e Valencia per Musah 10.10 - Xavi Simons rientra al. La società parigina hale visite ...

Il Psg ha fissato la deadline per l’affare Mbappé ItaSportPress

Club ed entourage si sono presi altro tempo: i parigini vogliono il rinnovo, il calciatore non ci sente e vuole svincolarsi nel 2024 ...Slitta al 31 luglio la deadline tra il PSG e Kylian Mbappé. Lo ha deciso il presidente Nasser Al-Khelaifi. che non ha alcuna intenzione di ...