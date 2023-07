Il Pd sempre più diviso | Pd | Bonaccini lancia la sua “Energia popolare”

(Di giovedì 20 luglio 2023) E' tutto pronto per la kermesse di lancio di "", la corrente di minoranza interna del Pd (ma guai a chiamarla così) del presidente del partito Stefano, uscito sconfitto dalle primarie che il 25 febbraio scorso hanno incoronato Elly Schlein alla guida della segreteria dem. Domani e sabato, alla fiera di Cesena, il presidente dell'Emilia-Romagna chiamerà dunque a raccolta tutti i dirigenti e i militanti che lo avevano sostenuto al congresso e varerà ufficialmente "un'area politico-culturale che porti delle proposte" ma senza indebolire Schlein, perché, ha rimarcato ieri, "se indebolissimo la segretaria taglieremmo il ramo su cui siamo tutti seduti". L'aria politico-culturale "Non ho mai partecipato a correnti in vita mia e non intendo costituirne una - aveva spiegato il presidente dem ...

Slogan come 'l'estatecalda di', 'tempesta di caldo' e 'afa record' sono all'ordine del giorno. Dopo una vita a offrire informazione sul meteo, tra gli studi di Mediaset e il suo sito ......appositamente la cosa per qualche click in." Poi Gabriele mette alcuni puntini sulle i: "Mia moglie ha scoperto 'la cosa' solo dopo aver partorito la nostra secondogenita". "Si è...Richiamo eloquente alla sacra Bibbia in quella che è sicuramente una delle scenefamose: il discepolo Giuda tradisce Gesù. È ovvio che in parallelo possiamo trovare delle ... il quale si è...