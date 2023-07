Il Pd cerca volontari per Harry Styles a Campovolo | turni di 10 ore non pagati per «il più grande concerto d’Europa»

(Di giovedì 20 luglio 2023)chiuderà il suo Love on Tour alla Rcf Arena di Reggio Emilia il prossimo 22 luglio. Le presenze stimate sono 100 mila e nell’organizzazione c’è anche il Pd, che, riporta il Fatto Quotidiano, sta arruolando i suoiper l’evento i cui bilglietti, già sold out, costavano tra i 65 e i 73 euro. Gli iscritti al partito hanno ricevuto un messaggio negli scorsi giorni: «Ciao, la Federazione PD di Reggio Emilia, collabora allo svolgimento dei concerti in Arena ed in questo momento stiamo lavorando aldi. Se ti va di fareato, puoi fare riferimento», e poi segue un recapito. Le mansioni previste sono semplici: «distribuzione a bancone di alimenti e bevande pronte, in supporto al catering gestore». Il tutto diviso in due ...

La manifestazione "Mancano ancora. Sarà il più grande concerto d'Europa con 103 mila paganti", prosegue il messaggio. L'organizzazione del concerto è in mano alla C. Volo Spa, gruppo ......personale e ia fare un appello da una parte per sensibilizzare alla sterilizzazione e dall'altra per intercettare tante famiglie disposte ad ingrandirsi e ad accogliere un micio in......personale e ia fare un appello da una parte per sensibilizzare alla sterilizzazione e dall'altra per intercettare tante famiglie disposte ad ingrandirsi e ad accogliere un micio in...

Il Pd cerca volontari per Harry Styles a Campovolo: turni di 10 ore ... Open

Il 22-23 luglio Giusy Fabio, vicepresidente di Aisf ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) insieme ad altri volontari dell’associazione salirà in cima al cratere dell’isola di Vulcano, nel ...A causa del periodo estivo si è verificata una carenza di volontari che giornalmente raccolgono le esigenze delle varie famiglie: e l'associazione rivolge un appello ...