Il Paradiso delle signore grande spoiler | ufficiale un nuovo ritorno | di chi si tratta

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 20 luglio 2023) Continuano a trapelare indiscrezioni ein merito alla prossima edizione del. Stavolta al centro dell’attenzione c’è la notizia inerente uninaspettato. Nelle scorse settimane abbiamo già parlato del rientro in scena di Marta e Riccardo. Come se non bastasse, però, anche un’altra ragazza tornerà in città e potrebbe creare L'articolo proviene da KontroKultura.