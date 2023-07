Il Pagante annuncia il nuovo singolo Cerveza | continua il Summer Tour

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilil, che accompagnerà le prossime date delnei club e nelle discoteche Il progetto multiplatino da 12 anni sulla cresta del trend Ilirrompe definitivamente nell’estate 2023 a suon di hit, rinfrescando la calda stagione e deliziando i fan assetati di musica con il, fuori venerdì 21 luglio -in licenza con Believe Artist Services. Il brano, già disponibile in pre-save, è un viaggio al fulmicotone guidato da sonorità 100% dance e dalle atmosfere da club cui Ilha da sempre abituato il suo pubblico. Irresistibile macarena da gustare tutta d’un fiato,racchiude in 2min e ...