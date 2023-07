Il nuovo Grand Cherokee è la pura essenza di una Jeep

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Presentata Oltreoceano nel 2021 e ordinabile in Italia da oltre un anno, finalmenteè anche in vendita. Anzi è già stata molto venduta, perchè oltre 200 acquirenti l’hanno comprata senza nemmeno provarla, e a 160 di loro è stata anche consegnata.La quinta generazione delviene prodotta negli Stati Uniti a Detroit e di qui arriva in Europa, ed è basata sulla piattaforma “Giorgio”, la stessa di Alfa Romeo Stelvio e Giulia, oltre che della Maserati Grecale.Viene venduta solo in versione plug-in e non arriverà mai in versione full electric, proprio perchè questa piattaforma nata quando Fca non era ancora Stellantis, non può accogliere i pesanti pacchi batteria delle Bev. Al contrario per le versioni plug-in non ci sono problemi, anche se il vano ...