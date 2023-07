IL MOSAP INCONTRA IL QUESTORE DI ROMA DIRIGENTE GENERALE DR CARMINE BELFIORE

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ieri mattina il Segretario Provinciale deldiFranco ZUCCHELLI ed il suo vice Marco CIAVATTA sono stati ricevuti daldi– Dr.; l’incontro svolto come sempre nella massima cordialità e spirito collaborativo è stato richiesto da questa O.S. per esporre problematiche afferenti il Commissariato di Ladispoli. È stata richiesta l’immediata assegnazione di unstante il trasferimento da più di due mesi del precedente così come è stata evidenziata la carenza di organico nel ruolo assistenti ed agenti soprattutto in questo periodo estivo quando il territorio a nord divede moltiplicare le presenze di turisti ed eventi. Ilha fatto altresì presente la cronica assenza di ...