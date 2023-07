Il Mistero della Torre – Omicidio nella notte per l’ispettore Carli Intervista a Domenico Maselli

Leggi su moltouomo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Edito dalla Casa Editrice Jolly Roger – Novembre 2022. In questo articolo la nostraall’autore, ex sostituto CommissarioPolizia di Stato. –tua scrittura riesci a conciliare i temitua terra d’origine o prevalgano le “toscanità”? Sono nato a Roma da genitori pugliesi in quanto all’epoca mio padre, appartenente all’Arma dei Carabinieri, prestava servizio presso la Stazione CarabinieriCecchignola, cittamilitare. All’età di 7 anni siamo rientrati in Puglia ad Acquaviva delle Fonti, paese natio dei miei genitori, un centro di 20.000 abitanti in provincia di Bari, ove ho trascorso gli anni spensieratimia giovinezza. A 19 anni sono entrato nell’Esercito Italiano ...