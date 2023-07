Il mistero Barbra Banda la calciatrice dello Zambia col testosterone alto Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 luglio 2023) La nazionale femminileparteciperà per la prima volta nella sua storia al Mondiale. Sabato la partita contro il Giappone. Ma intorno alloaleggia unche riguarda la sua stella:. La giocatrice più forte della nazionale non ha partecipato alle qualificazioni al torneo mondiale per un problema legato alla sua idoneità a competere. Ne scrive il: “C’è unsempre più profondo sulla sua idoneità a competere, dato che la federazionel’ha esclusa dall’ultimo grande torneo, la Women’s African Cup of Nations (La Coppa d’Africa femminile) del 2022, prima che potesse sottoporsi a un test di genere“. Il quotidiano inglese ha scoperto che...