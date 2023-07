(Di giovedì 20 luglio 2023) IldiCapitale Italiana della Cultura, disegnato dall’agenzia creativana akòmi, si è aggiudicato il Silver A’nella categoria “Graphics, Illustration and Visual Communication” per l’edizione 2022-del concorso. Mercoledì 19 luglio nella serata a Como si è tenuta la gala night di quello che è riconosciuto come uno dei più importanti ed autorevoli premi internazionali per il. Durante la serata, sono stati presentati e premiati i progetti vincitori, tra cui, per l’appunto, il progetto visivo di Capitale Italiana della Cultura. Il premio si aggiunge ai precedenti riconoscimenti: il Wolda ed il premio Mediastars, nell’ambito del quale ...

E sulla risposta del comune diche ha dichiarato 'rubato' ildella Capitale, Patrizia Mirigliani dice: 'Della questione delso poco, è qualcosa di legato alla gestione regionale'. '......domandando loro come abbia potuto un evento di questo tipo essere inserito nel pannello culturale die Brescia. In realtà, come precisato dall'Amministrazione, ciò non è mai avvenuto: il......Santini di capi con i colori dell'Atalanta gioca sui colori nero e azzurro e sfoggia ildella ... da vero tifoso atalantino, si ispira ai simboli dell'Atalanta, la Dea, la città die il ...

Il logo di Bergamo Brescia 2023 premiato dall’A’ Design Award BergamoNews.it

Nuovo riconoscimento per il lavoro di akòmi, l'agenzia creativa bresciana di Nicola Ghislanzoni e Giordano Apostoli, che si è anche guadagnato la pubblicazione nel Museum of Design.Bergamo. L’avevano chiamata il “Tinder” dei cani. Una definizione che stava stretta a Tina Alogna, 38 anni, nata nella Svizzera tedesca da genitori italiani, dal 1991 a Bergamo, fondatrice e CEO di Me ...